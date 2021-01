Lui spaccia, lei prepara a casa le dosi di cocaina: fidanzati arrestati (Di martedì 5 gennaio 2021) Luni (La Spezia), 5 gennaio 2021 - Giovane coppia di Luni arrestata nel pomeriggio di ieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti . I militari del nucleo operativo della compagnia ... Leggi su lanazione (Di martedì 5 gennaio 2021) Luni (La Spezia), 5 gennaio 2021 - Giovane coppia di Luni arrestata nel pomeriggio di ieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti . I militari del nucleo operativo della compagnia ...

qn_lanazione : Lui spaccia, lei prepara a casa le dosi di cocaina: fidanzati arrestati - mweilx : @58Lucien @tutticonvocati @MCriscitiello Il bello è che lui è serio, la spaccia come una vera notizia... si sarà consigliato con Moggi - bluemoovn__ : @PINKMlMI è uno che si spaccia per lui dicono ma diocane sembra lui - marco_bragazzi : @MT_Meli_ Se ancora non hanno portato via te, lui può stare tranquillo. Maria Teresa Meli lo sa che c'è un idiota s… - PiLu975 : qui è quando @ahp68 si spaccia per meccanico esperto di motori diesel e dice che ci pensa lui alla messa a punto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui spaccia Lui spaccia, lei prepara a casa le dosi di cocaina: fidanzati arrestati La Nazione Lui spaccia, lei prepara a casa le dosi di cocaina: fidanzati arrestati

È così scattata la perquisizione nel suo appartamento dove i carabinieri, con sorpresa, hanno individuato anche la compagna del pusher, M.G., italiana, 29enne, mentre confezionava altre dosi. All’inte ...

Chiede aiuto ai carabinieri e finisce in manette

Giovane spacciatore arrestato insieme al proprio fornitore che lo aveva minacciato per 300 grammi di droga non pagati ...

È così scattata la perquisizione nel suo appartamento dove i carabinieri, con sorpresa, hanno individuato anche la compagna del pusher, M.G., italiana, 29enne, mentre confezionava altre dosi. All’inte ...Giovane spacciatore arrestato insieme al proprio fornitore che lo aveva minacciato per 300 grammi di droga non pagati ...