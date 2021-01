LEGO Island in un podcast svela i retroscena dello studio che ha licenziato lo staff per non pagare i bonus

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 gennaio 2021) La nuova serieBits N' Bricks", ufficialmente approvata dalGroup, viene pubblicata periodicamente per celebrare il 25° anniversario diche si unisce al mondo dei videogiochi. L'episodio più recente della serie descrive il lungo e un po' ostinato viaggio delGroup per entrare a far parte del mondo dei videogiochi e l'uscita di, il suo titolo iniziale più memorabile. Il documentarista Ethan Vincent e il giornalista di videogiochi Brian Crecente parlano con varie persone impiegate nelGroup in quel momento, così come con coloro che lavoravano sullo stesso. Si scopre così Mindscape, sviluppatore del gioco, hail team del progetto per ...