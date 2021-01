Isola dei famosi 2021 news | ecco quando parte | quale sarà la location e altri spoiler

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 5 gennaio 2021) In questi giorni, Mediaset sta lavorando alla preparazione del reality show che sostituirà il GF Vip non appena terminerà, ovvero, L’dei. Per diverse settimane, gli autori sono stati in balia di decisioni e di ripensamenti in merito al programma, in quanto non si sapeva ancora se le condizioni mondiali a causa della pandemia avrebbero consentito il regolare svolgimento della trasmissione. A tal proposito, erano state avanzate delle ipotesi in merito allae alla data di messa in onda. Ebbene, specie su questi due punti sono sopraggiunte interessanti novità. Scopriamo, dunque, quali decisioni sono state prese dai vertici dell’azienda del Biscione a riguardo.andrà in onda L’deiL’dei ...