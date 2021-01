"Incapace, non si scherza sui tumori. Voto zero, non è in grado": fine dei giochi per Antonella Elia, chi la fa a pezzi (Di martedì 5 gennaio 2021) Altre sceneggiate, lunedì sera su Canale 5, al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Altre sceneggiate firmate Antonella Elia, che si è scagliata ancora una volta a brutto muso, in modo scomposto, contro Samantha De Grenet. Lite che non è passata affatto inosservata e di cui si è tornati a parlare nella puntata di Mattino 5 di oggi, martedì 5 gennaio. A dire la sua a Federica Panicucci è stata Arianna David, modella e migliore amica della De Grenet, che ha picchiato durissimo: "Antonella Elia Voto pari a zero, non è in grado secondo me proprio a livello verbale di fare l'opinionista". E ancora: "Ha usato dei termini spiazzanti. Non dimentichiamoci che Samantha De Grenet ha dichiarato pubblicamente di aver avuto un tumore non si scherza con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Altre sceneggiate, lunedì sera su Canale 5, al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Altre sceneggiate firmate, che si è scagliata ancora una volta a brutto muso, in modo scomposto, contro Samantha De Grenet. Lite che non è passata affatto inosservata e di cui si è tornati a parlare nella puntata di Mattino 5 di oggi, martedì 5 gennaio. A dire la sua a Federica Panicucci è stata Arianna David, modella e migliore amica della De Grenet, che ha picchiato durissimo: "pari a, non è insecondo me proprio a livello verbale di fare l'opinionista". E ancora: "Ha usato dei termini spiazzanti. Non dimentichiamoci che Samantha De Grenet ha dichiarato pubblicamente di aver avuto un tumore non sicon ...

La pandemia non sembra mostrare segni di rallentamento, nonostante le rigide misure restrittive per affrontare questa seconda ondata, misure che in Slovenia durano ormai da mesi. La percentuale dei co ...

Il 65% dei ragazzi è convinto di star pagando in prima persona per l'incapacità degli adulti di gestire la pandemia, il 43% si sente accusato dagli adulti di essere tra i principali diffusori del cont ...

