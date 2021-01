Il 2021 di Matteo Berrettini comincia ad Antalya | parte la scalata verso l’Australian Open

(Di martedì 5 gennaio 2021) La stagionedel tennis mondiale riade Delray Beach. La Turchia e la Florida solo i due luoghi che ospiteranno i primi tornei del nuovo anno per scaldare i motori in vista del, che si terrà dall’8 al 21 febbraio. Il torneo turco vede unrre abbastanza nutrito di tennisti italiani, ben cinque, capitanati da, che vestirà anche il ruolo di prima testa di serie del tabellone. Il tennista romano ha passato un 2020 al di sotto delle aspettative. Diciamoci la verità, le prestazioni dell’anno precedente, culminate con le semifinali dell’USe lacipazione alle ATP Finals avevano aumentato le aspettative su di lui, inerpicatosi fino al numero 8 al mondo. ...

Advertising

fattoquotidiano : L'APPELLO DELLA FILOSOFA FEMMINISTA “Ministre Bellanova e Bonetti, date prova della vostra indipendenza e liberatev… - LegaSalvini : INCREDIBILE: SABATO SALVINI DI NUOVO A PROCESSO PER LA DIFESA DEI CONFINI - ilpost : Cosa chiede Matteo Renzi - louisfornellist : Cosa chiede Matteo #Renzi - Justin10333111 : MeninosOnline - Matteo & Doni 2021.01.05 -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Matteo

Il Fatto Quotidiano

CATANZARO – L’incertezza sulla data del voto per le elezioni regionali in Calabria spiazza anche le forze politiche, impegnate nella costituzione delle liste. E se per i partiti tradizionali lo schema ...L'attuale assessore regionale scaricato anche da Forza Italia, il suo partito. Il primario del Buzzi - dove è nata la figlia di Matteo Salvini -, ...