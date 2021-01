GF Vip | Andrea Zenga e il rapporto con suo padre Video

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il ragazzo ha raccontato al Gf Vip il suoinesistente con ilWalter Waltere il figlionon si vedono da anni. Infatti i due hanno interrotto i rapporti quandoera un bambino. In unil figlio di Walter aveva raccontato: “Non ho ricordi di infanzia con mio, li ho con mia madre e mio fratello”. In diretta Alfonso Signorini chiede ad: “Tuoè stato uno tra i più grandi campioni di calcio italiani. È un uomo buono. La cosa che mi stupisce è che non ci sia un perché a questa assenza. Come può unmancare così nella vita di suo figlio?”. Ma alla domanda del conduttorenon ha una risposta: “Non voglio passare da vittima. Nei momenti ...