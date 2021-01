'Funziona? É sicuro? Quanto dura l'immunità?'. Le risposte a tutte le domande sul vaccino Covid. I numeri in tempo reale (Di martedì 5 gennaio 2021) ANCONA - Le domande più spinose sul vaccino Covid sono state riassunte in dieci Faq, dove proprio l'Aifa, l'agenzia del farmaco che ha dato il via libera alla profilassi, spiega nel dettaglio come ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 gennaio 2021) ANCONA - Lepiù spinose sulsono state riassunte in dieci Faq, dove proprio l'Aifa, l'agenzia del farmaco che ha dato il via libera alla profilassi, spiega nel dettaglio come ...

Ultime Notizie dalla rete : Funziona sicuro «Funziona? É sicuro? Quanto dura l'immunità?». Le risposte a tutte... Corriere Adriatico Ancarano, focolaio casa di riposo. Cgil: la lotta alla pandemia passa anche dal diritto al lavoro sicuro

“Le lavoratrici ed i lavoratori del settore sanitario, nel teramano come nel resto del paese, stanno pagando il prezzo più alto nella lotta al Coronavirus”, ...

Garattini: «Il vaccino funziona, ma serve tempo»

Per il famoso ricercatore i rischi di eventuali effetti collateraili sono limitati e di sicuro meno dei vantaggi. Ma ci vorrà tutto l'anno per avere l'immunità di gregge ...

