Covid, a Los Angeles le ambulanze non possono più trasportare pazienti con basse possibilità di sopravvivere (Di martedì 5 gennaio 2021) Non manca solo il legno di pino per le bare a Los Angles. Dalla metropoli statunitense arriva la notizia che agli operatori delle ambulanze della contea è stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno possibilità molto basse di sopravvivere. La direttiva arriva dalle autorità sanitarie della contea della California dove si rischia di arrivare a 1.000 morti di Covid al giorno, con gli ospedali quasi al collasso. Al personale dei reparti di emergenza invece è stato detto di razionare l’ossigeno. New York aveva emanato una direttiva analoga lo scorso aprile, in un momento culminante della pandemia, suggerendo di non ricoverare pazienti che non si riusciva a trattare sul posto, ad esempio per infarti o ictus. La California ha raggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Non manca solo il legno di pino per le bare a Los Angles. Dalla metropoli statunitense arriva la notizia che agli operatori delledella contea è stato chiesto di nonin ospedaleche hannomoltodi. La direttiva arriva dalle autorità sanitarie della contea della California dove si rischia di arrivare a 1.000 morti dial giorno, con gli ospedali quasi al collasso. Al personale dei reparti di emergenza invece è stato detto di razionare l’ossigeno. New York aveva emanato una direttiva analoga lo scorso aprile, in un momento culminante della pandemia, suggerendo di non ricoverareche non si riusciva a trattare sul posto, ad esempio per infarti o ictus. La California ha raggiunto ...

ValentinaInLA : Ai soccorritori della ambulanze, a Los Angeles, viene chiesto di usare l'ossigeno solo in casi urgenti e di non tra… - fattoquotidiano : Covid, le pompe funebri di Los Angeles: “Sta finendo il pino per le bare e le salme si accumulano” - MediasetTgcom24 : Covid, agli operatori delle ambulanze di Los Angeles chiesto di selezionare i pazienti #coronavirus… - MARICAVICCHIOLO : Covid: Los Angeles, 'le ambulanze selezionino i pazienti' - Ultima Ora - ANSA - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Covid, a Los Angeles le ambulanze non possono più trasportare pazienti con basse possibilità di sopravvivere https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Los Covid: Los Angeles, 'le ambulanze selezionino i pazienti' - Nord America ANSA Nuova Europa Covid. In discesa i contagi in Campania, ma ci sono altri 33 morti

In Campania sono 688 i nuovi contagi da covid. Lo ha confermato l’unità di crisi regionale sull’emergenza coronavirus. Di questi 40 sono sintomatici, mentre gli altri sono asintomatici. Il totale dei ...

Covid, alle ambulanze di Los Angeles chiesto di selezionare i pazienti: "In ospedale solo chi ha possibiltà di salvarsi"

Agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California, è stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno basse possibilità di sopravvivere. E' la direttiva delle au ...

In Campania sono 688 i nuovi contagi da covid. Lo ha confermato l’unità di crisi regionale sull’emergenza coronavirus. Di questi 40 sono sintomatici, mentre gli altri sono asintomatici. Il totale dei ...Agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California, è stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno basse possibilità di sopravvivere. E' la direttiva delle au ...