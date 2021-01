Calabria, le scuole restano chiuse. Spirlì: “Come riaprirle se non possiamo votare?” (Di martedì 5 gennaio 2021) In Calabria le scuole resteranno chiuse, almeno per ora. Il presidente facente funzione della Regione Calabria Spirlì ha annunciato in una diretta Facebook l’imminente firma di un’ordinanza che conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale calabro. Il ragionamento di Spirlì parte dalla mancata autorizzazione da parte del governo centrale all’organizzazione delle prossime elezioni dell’11 Aprile. Che, ovviamente, devono tenersi nelle scuole. Il presidente della Regione sostiene – anche se in modo implicito – che se le scuole non sono sicure per il voto (Come lo sono state nel recente passato, ndr), allora non lo sono nemmeno per gli studenti. Di seguito le parole del ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021) Inleresteranno, almeno per ora. Il presidente facente funzione della Regioneha annunciato in una diretta Facebook l’imminente firma di un’ordinanza che conferma la chiusura delledi ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale calabro. Il ragionamento diparte dalla mancata autorizzazione da parte del governo centrale all’organizzazione delle prossime elezioni dell’11 Aprile. Che, ovviamente, devono tenersi nelle. Il presidente della Regione sostiene – anche se in modo implicito – che se lenon sono sicure per il voto (lo sono state nel recente passato, ndr), allora non lo sono nemmeno per gli studenti. Di seguito le parole del ...

