Barcellona | Koeman | «Suarez? Non mi piace parlare di lui»

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha glissato sull'argomento Luis Suarez: pochi i gol da parte degli attaccanti blaugrana Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha glissato sull'argomento Luis Suarez. Pochi i gol da parte degli attaccanti blaugrana. «Non mi piace rispondere ogni volta alle domande su Suárez. Non è più un nostro giocatore. Lo rispetto molto. Abbiamo i nostri attaccanti e dobbiamo migliorare».

