Alberto Matano, tutti aspettavano questo momento: “Chiusa la porta…” (Di martedì 5 gennaio 2021) Alberto Matano continua a sorprendere e questa volta lascia tutti senza parole con un importante messaggio: “Chiusa la porta…“ A. Matano, Fonte foto: Instagram (@ AlbertoMatano)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione grazie a ‘La vita in diretta‘, Alberto Matano continua a sorprendere e l’annuncio di qualche ora fa lascia i fan senza parole: “Chiusa la porta…“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il famoso conduttore è al centro dell’attenzione proprio grazie alla sua trasmissione in onda tutti i giorni su Rai 1 alle 17:00 circa. Matano, inoltre, è il diretto avversario di Barbara ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021)continua a sorprendere e questa volta lasciasenza parole con un importante messaggio: “la“ A., Fonte foto: Instagram (@)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione grazie a ‘La vita in diretta‘,continua a sorprendere e l’annuncio di qualche ora fa lascia i fan senza parole: “la“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il famoso conduttore è al centro dell’attenzione proprio grazie alla sua trasmissione in ondai giorni su Rai 1 alle 17:00 circa., inoltre, è il diretto avversario di Barbara ...

infoitcultura : Selvaggia Lucarelli contro ospite di Alberto Matano: “Metta la mascherina” - davidemaggio : Eleonora Daniele Sabrina Ferilli Giancarlo Magalli Alberto Matano Pino Strabioli Mara Venier Rudy Zerbi Stasera in… - MarcoNeri1987 : @StefanoColetta2 spero che prenda dei provvedimenti per il conduttore Alberto matano che stasera è stato vergognoso @vitaindiretta - Filocre1 : Su Rai 1 Alberto Matano ha come giornalista di supporto la Lucarelli. Tutto normale visto che la Lucarelli scrive s… - Rosalba18757694 : RT @_Alessio_88: CIAO A TUTTI SO ALBERTO MATANO VENGO DA GNU YORKE E SO CONTENTO DI FA STA SFILATA #lavitaindiretta -