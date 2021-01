Volo libero: l’anno “particolare” di parapendio e deltaplano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Il 2020 del Volo libero è stato un anno che definire “particolare” è giusto un eufemismo, ma con assoluta certezza che tutto tornerà come prima e non solo per chi vive con la passione di esplorare il cielo. Volo libero (quasi) fermo ai box La quarantena, da reclusione e patimento, si è evoluta in occasione di crescita e informazione. Grazie alle modalità di incontro in rete, centinaia di piloti hanno potuto partecipare a riunioni dove sono intervenuti esperti di Volo in parapendio e deltaplano. Sono state occasioni di studio, istruzione e riflessione sulle tecniche di Volo libero e sulle materie connesse. La stessa assemblea annuale della Fivl – Federazione Italiana Volo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Il 2020 delè stato un anno che definire “” è giusto un eufemismo, ma con assoluta certezza che tutto tornerà come prima e non solo per chi vive con la passione di esplorare il cielo.(quasi) fermo ai box La quarantena, da reclusione e patimento, si è evoluta in occasione di crescita e informazione. Grazie alle modalità di incontro in rete, centinaia di piloti hanno potuto partecipare a riunioni dove sono intervenuti esperti diin. Sono state occasioni di studio, istruzione e riflessione sulle tecniche die sulle materie connesse. La stessa assemblea annuale della Fivl – Federazione Italiana...

