Voleva fare uno scherzo agli amici | li fa sballare tutti con un dolce segreto

Leggi su chenews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Una torta che… non era proprio quello che sembrava! Tutto per unofinito male: finisconoin ospedale. Aveva preparato una torta… come dire, speciale! La vicenda accade nel ferrarese, dove un’amica di famiglia aveva preparato per loro unfatto con la marijuana light. Era uno, ma si è rivelato trasformarsi in una grande rogna. La famiglia era composta dai due genitori sessantenni e la figlia trentenne: questi appena mangiata la torta hanno iniziato ad accusare malessere e crampi allo stomaco. Da li si è scoperto che l’invitata, una 25enne, accolta nella loro casa per festeggiare il Capodanno, aveva portato questospeciale che conteneva un’ingrediente! LEGGI ANCHE >>> I genitori si fanno le canne, la figlia di 9 mesi ...