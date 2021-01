Tim down: segnalati problemi internet in tutta Italia, cosa è successo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tim down oggi 4 gennaio 2021: segnalati problemi internet in tutta Italia TIM down – problemi per gli utenti TIM. Da questa mattina, lunedì 4 gennaio 2021, numerosi utenti stanno segnalando disservizi sulla rete telefonica fissa con l’impossibilità di navigare su internet. I primi problemi sono emersi tra le province di Varese e Milano, con le segnalazioni che si sono rapidamente allargate alle zone di Verona, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Brescia, Bologna e Padova. A confermare i problemi è stato il sito downDetector. Gran parte delle segnalazioni riguardano il mancato allineamento dei router, che molti utenti lamentano di non riuscire a ripristinare. Guasto generalizzato Dopo le ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Timoggi 4 gennaio 2021:inTIMper gli utenti TIM. Da questa mattina, lunedì 4 gennaio 2021, numerosi utenti stanno segnalando disservizi sulla rete telefonica fissa con l’impossibilità di navigare su. I primisono emersi tra le province di Varese e Milano, con le segnalazioni che si sono rapidamente allargate alle zone di Verona, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Brescia, Bologna e Padova. A confermare iè stato il sitoDetector. Gran parte delle segnalazioni riguardano il mancato allineamento dei router, che molti utenti lamentano di non riuscire a ripristinare. Guasto generalizzato Dopo le ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - francang1950 : Tim down, problemi alle rete internet in quasi tutta Italia: caos smartworking - pcbassignana : @AllertApc #Bassignana #Piemonte #Lombardia #Liguria #ValledAosta #EmiliaRomagna @pcbassignana #PCProvAL… - SerglocSergio : Per quel che mi riguarda @WindTreOfficial non sta messa meglio, è da ieri mattina che non c'è rete e non è possibil… - flottero : RT @marinodestena: Pare ci sia un guasto generalizzato #tim linee dati fisso e mobile a livello regione Lombardia causato da down elettrico… -