Terrorismo: il tunisino fermato sul complice, 'muoio con lui ma non lo tradisco' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. Adnkronos) - "muoio con lui ma non lo tradisco...". E' il primo gennaio scorso, è da poco passata la mezzanotte e mentre l'Italia brinda in casa, Nouri Ejjed, il tunisino fermato oggi dalla Dda di Palermo, parla senza sapere di essere intercettato, con la compagna, Chahira Ajengui. I due parlano dell'amico tunisino Abidi Aymen, ricercato dalla Polizia in tutta Europa. "Poverino prima si stava rovinando qui, 17 o 18 anni, una condanna per Terrorismo, hai capito - si legge in una intercettazioni - qui è risultato con una condanna per Terrorismo e tu sai la condanna di un processo quando risulta questa parola è aumentata di cinque anni, per tutte le condanne per esempio una persona che ha fatto un omicidio prende una condanna a 15 anni, se poi risulta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. Adnkronos) - "con lui ma non lo...". E' il primo gennaio scorso, è da poco passata la mezzanotte e mentre l'Italia brinda in casa, Nouri Ejjed, iloggi dalla Dda di Palermo, parla senza sapere di essere intercettato, con la compagna, Chahira Ajengui. I due parlano dell'amicoAbidi Aymen, ricercato dalla Polizia in tutta Europa. "Poverino prima si stava rovinando qui, 17 o 18 anni, una condanna per, hai capito - si legge in una intercettazioni - qui è risultato con una condanna pere tu sai la condanna di un processo quando risulta questa parola è aumentata di cinque anni, per tutte le condanne per esempio una persona che ha fatto un omicidio prende una condanna a 15 anni, se poi risulta ...

