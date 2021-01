Tennis, Matteo Berrettini: “Voglio tornare ai miei livelli, il grande sogno del 2021 sono le Olimpiadi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 di Matteo Berrettini non è stato certamente un anno facile, e non stiamo parlando solamente dei problemi legati alla pandemia. Per il Tennista romano, infatti, si è fatta sentire la pressione di confermare quanto di buono fatto nel 2019. Se a tutto questo aggiungiamo un inizio con qualche problema fisico di troppo, e la pausa per via del Covid, si può dire che il classe 1996 abbia fatto fatica, non riuscendo a dare il meglio di sé. “Vedere gli stadi vuoti è stato allucinante. Flushing Meadows, ma anche il Foro italico – spiega in una intervista rilasciata a La Stampa – La prima volta che ho preso un aereo dopo il lockdown mi sembrava di essere in un film di zombie. Fra Tennisti siamo abituati ad abbracciarci, la mancanza di contatto fisico mi ha fatto senso. Nulla di fondamentale, ma ho capito quanto mi ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 dinon è stato certamente un anno facile, e non stiamo parlando solamente dei problemi legati alla pandemia. Per ilta romano, infatti, si è fatta sentire la pressione di confermare quanto di buono fatto nel 2019. Se a tutto questo aggiungiamo un inizio con qualche problema fisico di troppo, e la pausa per via del Covid, si può dire che il classe 1996 abbia fatto fatica, non riuscendo a dare il meglio di sé. “Vedere gli stadi vuoti è stato allucinante. Flushing Meadows, ma anche il Foro italico – spiega in una intervista rilasciata a La Stampa – La prima volta che ho preso un aereo dopo il lockdown mi sembrava di essere in un film di zombie. Frati siamo abituati ad abbracciarci, la mancanza di contatto fisico mi ha fatto senso. Nulla di fondamentale, ma ho capito quanto mi ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis, Matteo #Berrettini: “Voglio tornare ai miei livelli, il grande sogno del 2021 sono le Olimpiadi” - madaioriwashi : RT @federtennis: ?? Antalya Open Gli italiani in campo: ?? Matteo #Berrettini ?? @fabiofogna ?? @janniksin ?? @stetone91 ?? Salvatore #Caru… - attipensa : RT @federtennis: ?? Antalya Open Gli italiani in campo: ?? Matteo #Berrettini ?? @fabiofogna ?? @janniksin ?? @stetone91 ?? Salvatore #Caru… - apicella57 : RT @federtennis: ?? Antalya Open Gli italiani in campo: ?? Matteo #Berrettini ?? @fabiofogna ?? @janniksin ?? @stetone91 ?? Salvatore #Caru… - federtennis : ?? Antalya Open Gli italiani in campo: ?? Matteo #Berrettini ?? @fabiofogna ?? @janniksin ?? @stetone91 ?? Salvator… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Matteo Tennis, Matteo Berrettini: "Voglio tornare ai miei livelli, il grande sogno del 2021 sono le Olimpiadi" OA Sport Tennis: Sinner apre l'anno al n.36, è sua miglior classifica

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Jannik Sinner apre l'anno al n.36 della classifica Atp, il suo record personale. Si tratta infatti della migliore posizione per il 19enne tennista azzurro che guadagna un posto ...

Tennis, Berrettini: "Le olimpiadi sono il mio sogno"

La nuova stagione è alle porte e Matteo Berrettini si sta preparando da tempo per il suo esordio nel 2021. È stato un 2020 un pò complicato per il numero 1 italiano: la pressione di doversi confermare ...

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Jannik Sinner apre l'anno al n.36 della classifica Atp, il suo record personale. Si tratta infatti della migliore posizione per il 19enne tennista azzurro che guadagna un posto ...La nuova stagione è alle porte e Matteo Berrettini si sta preparando da tempo per il suo esordio nel 2021. È stato un 2020 un pò complicato per il numero 1 italiano: la pressione di doversi confermare ...