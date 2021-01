Sci alpino, slalom Zagabria maschile: programma, orari, tv, data (Di lunedì 4 gennaio 2021) Messo in archivio lo slalom femminile di Zagabria, ora è tempo di passare alla gara maschile. La gara tra i pali stretti sulle nevi croate andrà a chiudere questa ripartenza della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Il tracciato croato, quindi, sarà di nuovo il protagonista sulla pista denominata Crveni Spust. Si correrà tra due giorni, nel pomeriggio di mercoledì 6 gennaio, per un appuntamento ormai divenuto tradizionale in avvio di anno, nel quale non manca mai lo spettacolo e la battaglia. Chi uscirà vincitore dalla gara di Zagabria? Dodici mesi fa la vittoria andò a Clement Noel davanti a Ramon Zenhaeusern ed al nostro Alex Vinatzer che, ovviamente, cerca conferme dopo quanto fatto vedere a Madonna di Campiglio. Lo slalom sembr a non avere un padrone certo in questa annata, ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Messo in archivio lofemminile di, ora è tempo di passare alla gara. La gara tra i pali stretti sulle nevi croate andrà a chiudere questa ripartenza della Coppa del Mondo di sci2020-2021. Il tracciato croato, quindi, sarà di nuovo il protagonista sulla pista denominata Crveni Spust. Si correrà tra due giorni, nel pomeriggio di mercoledì 6 gennaio, per un appuntamento ormai divenuto tradizionale in avvio di anno, nel quale non manca mai lo spettacolo e la battaglia. Chi uscirà vincitore dalla gara di? Dodici mesi fa la vittoria andò a Clement Noel davanti a Ramon Zenhaeusern ed al nostro Alex Vinatzer che, ovviamente, cerca conferme dopo quanto fatto vedere a Madonna di Campiglio. Losembr a non avere un padrone certo in questa annata, ...

