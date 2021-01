Ristori | allo studio dl ‘maxi’ o ‘mini’ | pesa rischio crisi governo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Non è ancora chiara la configurazione che prenderà il nuovo decretodi gennaio. I tre assi di intervento per sostenere l’economia colpita dagli effetti della seconda ondata del virus, secondo quanto apprende l’Adnkronos, interessano iperequativi per le attività colpite, le norme per facilitare i piani di ristrutturazione e liquidazione delle imprese e un fronte fiscale. Un fronte caldo quest’ultimo vista la nuova raffica di cartelle esattoriali, oltre 50 milioni, pronte ad essere recapitate ai contribuenti dopo che il dl Milleproroghe non ha riconfermato lo stop all’invio degli atti tributari. Su quest’ultimo aspetto bisognerà vedere se prevarrà la linea di una rateizzazione soft dei pagamenti dovuti sostenuta dal Pd o la linea del M5S che chiede un intervento straordinario con sconti fiscali per il ...