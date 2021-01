Rete Tim in down, smart working in crisi: rabbia utenti sul web – FOTO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per molti oggi è stato il primo giorno di smart working dopo le vacanze natalizie. Il ritorno al lavoro in casa però è stato accompagnato, e ostacolato, dalla Rete Tim… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per molti oggi è stato il primo giorno didopo le vacanze natalizie. Il ritorno al lavoro in casa però è stato accompagnato, e ostacolato, dallaTim… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - Chiara_kyky : RT @kcinoi: @TIM_Official ma vi siete accorti, per caso, che la rete è down ovunque, e la gente non riesce nemmeno a contattarvi?Magari com… - giovmaira : RT @kcinoi: @TIM_Official ma vi siete accorti, per caso, che la rete è down ovunque, e la gente non riesce nemmeno a contattarvi?Magari com… - AngeloLainoT : @TIM_Official @TIM4USara @TIM4UFabio @TIM4ULuca La mia rete è in down da stamattina. Avete delle tempistiche? - gabrygabr : RT @fanpage: ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. -