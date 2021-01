Advertising

sportli26181512 : 'PSG, accordo raggiunto con l'Everton per Kean': Lo riferisce Sky Sports UK. Leonardo lavora per regalare l'attacca… - davide_spill : SPOTCALCIO11?: PSG ufficiale: Pochettino è il nuovo allenatore. Articolo?? - Calcios1 : SPOTCALCIO11?: PSG: ufficiale Pochettino è il nuovo allenatore Articolo?? - nicoematti : Che bello... inizia un’altra sessione di mercato... nella quale puntualmente le testate giornalistiche fanno creder… - PSG24hours : RT @spotcalcio11: SPOTCALCIO11?: PSG: Pochettino accordo raggiunto a breve l'ufficialità... Articolo?? -

Ultime Notizie dalla rete : PSG accordo

Rinnovo Donnarumma- Contratto in scadenza a giugno e immediata trattativa con il Milan per discutere il rinnovo. Juventus in agguato.I due club stranieri sembrano fare sul serio per Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe '99 è richiestissimo.