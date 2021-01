Paloschi | “Ci serve continuità Daremo tutto per tornare in Serie A”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Intervistato da Dazn, Alberto, attaccante della Spal, ha parlato dopo la vittoria in casa del Frosinone per 2-1, grazie ad una sua rete nel finale. Queste le sue parole: “Volevo fare gol, era da un po’ che mi mancava. Avevo avuto delle occasioni in precedenza ma avevo sbagliato un rigore, preso un palo. Oggi è andata bene, sono contento sopratper la squadra perché stiamo lavorando bene ogni settimana, siamo uniti. Alcuni episodi nelle ultime settimane ci hanno condannato, ma siamo una grande squadra e dobbiamo continuare così. Dispiacere a Nesta? Lui è stato un campione nel Milan che si giocava tutti gli anni la Champions League, sono stato fortunato a esordire in quella squadra, ho imparato la cultura del lavoro e l’atteggiamento dei grandi campioni che lavorano quotidianamente pur avendo doti innate e non lasciano nulla al ...