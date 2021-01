Ore di ansia per Anna e Mimmo, è giallo sulla coppia scomparsa ad Acerra: scattano le ricerche (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Lei si chiama Anna, lui Mimmo e da 48 ore sono scomparsi da Acerra, in provincia di Napoli. E’ giallo nel Napoletano per la scomparsa di due giovani dei quali non si hanno più tracce da quasi due giorni. Sono stati visti a insieme l’ultima volta, poi di loro si è persa ogni traccia. I due infatti, sarebbero usciti di casa alle 22:30 e non avrebbero più fatto ritorno nella loro abitazioni. Al momento non ci sono notizie su dove possano trovarsi i due ragazzi, che ovviamente hanno messo in forte allerta e agitazioni le due famiglie. Sui social, le foto della coppia sta circolando con insistenza, con la speranza che qualcuno abbia potuto avvistare i due giovani e segnalare il tutto alle autorità competenti. L’appello a chi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Lei si chiama, luie da 48 ore sono scomparsi da, in provincia di Napoli. E’nel Napoletano per ladi due giovani dei quali non si hanno più tracce da quasi due giorni. Sono stati visti a insieme l’ultima volta, poi di loro si è persa ogni traccia. I due infatti, sarebbero usciti di casa alle 22:30 e non avrebbero più fatto ritorno nella loro abitazioni. Al momento non ci sono notizie su dove possano trovarsi i due ragazzi, che ovviamente hanno messo in forte allerta e agitazioni le due famiglie. Sui social, le foto dellasta circolando con insistenza, con la speranza che qualcuno abbia potuto avvistare i due giovani e segnalare il tutto alle autorità competenti. L’appello a chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ore ansia Ore d’ansia a Cerese: ancora grave il ragazzo ferito nello scontro La Gazzetta di Mantova Juventus: ansia Pirlo, Morata rischia di saltare tre gare

L’attaccante potrebbe rientrare per il big match del prossimo 17 gennaio contro l’Inter. Il tecnico Pirlo, senza Morata, dovrà ricorrere a Dybala, in gol contro l’Udinese ma ancora alla ricerca della ...

XPO Logistics completa l’acquisizione di Kuehne + Nagel

XPO Logistics ha completato l'acquisizione della maggior parte delle operazioni di contract logistics di Kuehne + Nagel nel Regno Unito ed in Irlanda.

