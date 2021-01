Napoli, vandali rompono il vetro di un asilo con una ‘bomba’ di petardi: “Danno ai bambini” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vetrate rotte e infissi delle finestre divelti a Napoli a causa di un’esplosione provocata da vandali con l’utilizzo di botti di fine anno stipati in un bidone dei rifiuti prima di essere innescati. A ricostruire quanto accaduto alla scuola Baccini-Mazzini, nel parco cittadino dei Ventaglieri, Francesco Chirico, presidente della Municipalità II di Napoli, che con la dirigente dell’istituto, Donatella Delle Vedove, ha effettuato un sopralluogo per avviare subito lavori di ripristino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Vetrate rotte e infissi delle finestre divelti aa causa di un’esplosione provocata dacon l’utilizzo di botti di fine anno stipati in un bidone dei rifiuti prima di essere innescati. A ricostruire quanto accaduto alla scuola Baccini-Mazzini, nel parco cittadino dei Ventaglieri, Francesco Chirico, presidente della Municipalità II di, che con la dirigente dell’istituto, Donatella Delle Vedove, ha effettuato un sopralluogo per avviare subito lavori di ripristino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

antonio_race : @DiegoDeLucaTwit L'impunibilita di questi vandali è sconcertante.. Oramai la loro giustizia prevale sulla legge ine… - MegaleHellas : Vandali a Roma - Sfigurato leone della fontana dei Quattro Fiumi (Bernini era nato a Napoli) - divorex82 : RT @Antiogu60: Non è Roma, non è Napoli... È Milano!! #SkydoveSei Barricate infuocate, botti e spari per strada: a Milano il 2021 è inizi… - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Non è Roma, non è Napoli... È Milano!! #SkydoveSei Barricate infuocate, botti e spari per strada: a Milano il 2021 è inizi… - AnnaMar74773335 : RT @Antiogu60: Non è Roma, non è Napoli... È Milano!! #SkydoveSei Barricate infuocate, botti e spari per strada: a Milano il 2021 è inizi… -