Napoli, calci e pugni al rider: in sei lo aggrediscono per rubargli il motorino (video) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un rider picchiato e derubato dello scooter a Napoli. calci, pugni, schiaffi, spintoni. In sei hanno aggredito un rider cinquantenne in Calata Capodichino mentre stava svolgendo il suo lavoro. Gli aggressori gli hanno tagliato la strada e gli hanno bloccato le vie di fuga. Poi l'hanno picchiato ripetutamente dandogli pugni e schiaffi anche sul casco. Il rider ha resistito ha cercato di evitare i colpi. Ma i malviventi non si sono arresi. Anzi sono diventati ancora più violenti e poi gli hanno rubato il motorino. L'uomo dopo la rapina ha continuato a lavorare con un'auto perché disoccupato. La scena è stata filmata da alcuni residenti che hanno assistito alla brutale aggressione. Su Facebook è stata lanciata una colletta per aiutare la vittima ad ...

