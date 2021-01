Morto il poeta Franco Loi | aveva 90 anni

Advertising

SkyTG24 : È morto Franco Loi, poeta milanese autore della raccolta Stròlegh - Corriere : Morto il poeta milanese Franco Loi - infoitcultura : La dolorosa notizia appena arrivata: è morto Franco Loi, addio al grande poeta - infoitcultura : Morto il poeta milanese Franco Loi - infoitcultura : È morto a 91 anni il poeta Franco Loi, era nato a Genova e aveva lavorato in porto -

Ultime Notizie dalla rete : Morto poeta

Loi era nato a Genova il 21 gennaio 1930 da padre sardo e madre emiliana, per poi trasferirsi a Milano seguendo il padre ferroviere. A darne notizia è il sindaco Beppe Sala su Twitter: “Apprendiamo co ...Dopo la guerra, Loi svolse un’intensa militanza politica nel Pci, da cui uscirà nel 1954. Impiegato in vari mestieri ha cominciato a scrivere versi dapprima in italiano, poi in dialetto. È morto a Mil ...