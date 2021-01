LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Peterhansel distanzia Sainz nelle auto, molto indietro Toby Price tra le moto (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.40 CAMION – Al quarto intermedio, dopo 178 km, resta in testa il russo Dmitry Sotnikov della Kamaz-Master. 09.35 auto – Dopo 267 km raggiunge 1’44” il vantaggio del francese Stephane Peterhansel, su X-Raid Mini JCW Team, nei confronti dello spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra. 09.30 moto – Al nono intermedio resta in vetta il francese Xavier De Soultrait della HT Rally Raid Husqvarna Racing con 2’15” sull’iberico Lorenzo Santolino della Sherco Factory. Paga 11’10” l’argentino Kevin Benavides, della Monster Energy Honda Team 2021, mentre è attardato di 14’16” l’australiano Toby Price, della Red Bull KTM Factory Team. 09.10 CAMION – Al secondo intermedio, dopo 94 km, resta in testa ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.40 CAMION – Al quarto intermedio, dopo 178 km, resta in testa il russo Dmitry Sotnikov della Kamaz-Master. 09.35– Dopo 267 km raggiunge 1’44” il vantaggio del francese Stephane, su X-Raid Mini JCW Team, nei confronti dello spagnolo Carlos, suo compagno di squadra. 09.30– Al nono intermedio resta in vetta il francese Xavier De Soultrait della HT Rally Raid Husqvarna Racing con 2’15” sull’iberico Lorenzo Santolino della Sherco Factory. Paga 11’10” l’argentino Kevin Benavides, della Monster Energy Honda Team, mentre è attardato di 14’16” l’australiano, della Red Bull KTM Factory Team. 09.10 CAMION – Al secondo intermedio, dopo 94 km, resta in testa ...

