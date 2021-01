L’appello dei genitori a Zaia | “Non riaprite le scuole”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Unsic, che vanta oltre 140mila adesioni alla propria petizione per rinviare l’apertura dellein presenza, lancia un appello ai governatori regionali e al Pd: “Mentre all’estero tengono lechiuse, in Italia, con il primato di decessi per Covid e l’aumento di ricoveri e terapie intensive, s’intende riaprirle, tra l’altro accrescendo i disagi con le turnazioni”. “La didattica a distanza, pur con i suoi limiti, ha garantito continuità d’insegnamento” spiegano dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic. “Riaprire equivale alla certezza di ricominciare con tamponi, contagi, quarantene, sanificazioni, discontinuità didattica, ricreazione chiusi in classe e un clima generalizzato di ansia e preoccupazione. Tutto ciò accentuato dalle prime influenze stagionali e dalla consapevolezza che basterebbe qualche altra settimana per riaprire in una ...