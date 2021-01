La rivoluzione della normalità che serve alla Calabria (Di lunedì 4 gennaio 2021) Parlare di Calabria e dei suoi problemi è sempre un esercizio difficile per un calabrese. Il rischio di incorrere nella retorica, nel vittimismo e nei luoghi comuni è sempre dietro l’angolo. Ma tacere o tergiversare? Significherebbe cedere ad una sorta di autoinganno: “I meridionali inventano favole sulla loro vita che in realtà è disadorna. A chi come me si occupa di dirne i mali e i bisogni, si fa l’accusa di rivelare le piaghe e le miserie, mentre il paesaggio, dicono, è così bello”, sarebbe stata la conclusione di Corrado Alvaro. Ma cos’è la Calabria oggi? Un po’ quella di sempre, sui cui mali endemici la speciale crisi pandemica che stiamo vivendo sta agendo, tuttavia, alla stregua di un facilitatore della comprensione (e da detonatore): ci siamo perfino accorti, dopo essere stati dichiarati “zona rossa” non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Parlare die dei suoi problemi è sempre un esercizio difficile per un calabrese. Il rischio di incorrere nella retorica, nel vittimismo e nei luoghi comuni è sempre dietro l’angolo. Ma tacere o tergiversare? Significherebbe cedere ad una sorta di autoinganno: “I meridionali inventano favole sulla loro vita che in realtà è disadorna. A chi come me si occupa di dirne i mali e i bisogni, si fa l’accusa di rivelare le piaghe e le miserie, mentre il paesaggio, dicono, è così bello”, sarebbe stata la conclusione di Corrado Alvaro. Ma cos’è laoggi? Un po’ quella di sempre, sui cui mali endemici la speciale crisi pandemica che stiamo vivendo sta agendo, tuttavia,stregua di un facilitatorecomprensione (e da detonatore): ci siamo perfino accorti, dopo essere stati dichiarati “zona rossa” non ...

Advertising

agenzia_nova : #Iran Mentre la Marina dei Guardiani della rivoluzione sequestra una petroliera, riprende l'arricchimento dell'… - Feffe1992 : RT @AllMusicItalia: In un'intervista a Il Corriere della sera @AmorosoOF ha parlato del nuovo album, una rivoluzione personale... https://… - ilmetropolitan : Agedi: Per il #nuovoanno ci auguriamo una “#rivoluzioneculturale”, che partendo da noi, possa #coinvolgere tutta qu… - Floflo492 : RT @AngeloBraga2: Avere capito? Al resort di Padenghe non festeggiavano capodanno, ma l’inizio della rivoluzione contro la dittatura sanita… - infoitcultura : Che Dio ci aiuti, la rivoluzione della Chillemi: prendreò i voti -

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione della La rivoluzione della normalità che serve alla Calabria L'HuffPost Che Dio ci aiuti, la rivoluzione della Chillemi: prendreò i voti

Nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti Francesco Chillemi sveste i panni di Miss Italia e indossa quelli di azzurra, una ragazza dal cuor d’oro che ha deciso di prendere i voti. In questa sesta ediz ...

Coronavirus, Ricciardi avverte: “Misure non sufficienti a salvarci dalla terza ondata. Entro due settimane…”

Covid-19, l’Italia continua la sua lotta Negli ultimi giorni si sta assistendo ad una nuova lenta risalita dei contagi e questo ha fatto scattare un campanello ?

Nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti Francesco Chillemi sveste i panni di Miss Italia e indossa quelli di azzurra, una ragazza dal cuor d’oro che ha deciso di prendere i voti. In questa sesta ediz ...Covid-19, l’Italia continua la sua lotta Negli ultimi giorni si sta assistendo ad una nuova lenta risalita dei contagi e questo ha fatto scattare un campanello ?