Inter in ansia per Lukaku: oggi o domani gli esami. Salta la Sampdoria (Di lunedì 4 gennaio 2021) Preoccupazioni per le condizioni di Romelu Lukaku Nonostante l’ottava vittoria consecutiva in campionato, in casa Inter c’è poco serenità. A preoccupare l’ambiente nerazzurro sono le condizioni fisiche di Romelu Lukaku sostituito nel match contro il Crotone a causa di una contrattura al quadricipite della coscia destra. Il numero 9 nerazzurro salterà la trasferta dio Genova contro la Sampdoria in programma per mercoledì, mentre proverà ad essersi domenica contro la Roma. “Tra oggi e domani si capirà se le lesioni muscolari sono davvero escluse, così da considerarlo arruolabile per la gara con la Roma”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Preoccupazioni per le condizioni di RomeluNonostante l’ottava vittoria consecutiva in campionato, in casac’è poco serenità. A preoccupare l’ambiente nerazzurro sono le condizioni fisiche di Romelusostituito nel match contro il Crotone a causa di una contrattura al quadricipite della coscia destra. Il numero 9 nerazzurro salterà la trasferta dio Genova contro lain programma per mercoledì, mentre proverà ad essersi domenica contro la Roma. “Trasi capirà se le lesioni muscolari sono davvero escluse, così da considerarlo arruolabile per la gara con la Roma”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

passione_inter : VIDEO - Inter in ansia per Lukaku: le gare che può saltare - - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Lukaku verso il forfait contro la Sampdoria ? L'obiettivo è Roma-Inter ?? - GoalItalia : Lukaku verso il forfait contro la Sampdoria ? L'obiettivo è Roma-Inter ?? - osmanking401 : RT @fcin1908it: Gds - Inter in ansia per Lukaku: salterà la gara con la Samp. Tra oggi e domani si capirà... - - fcin1908it : Gds - Inter in ansia per Lukaku: salterà la gara con la Samp. Tra oggi e domani si capirà... -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ansia Inter, ansia Lukaku: salta la Sampdoria, Roma a rischio Goal.com Inter-Crotone, Lukaku esce per infortunio: salta la Roma?

Inter in ansia per Lukaku, salta la gara con la Roma? Col risultato già in cassaforte in favore dei padroni di casa, Conte ha ovviamente provveduto all’immediata sostituzione dell’attaccante ...

Juventus: ansia Pirlo, Morata rischia di saltare tre gare

Il tecnico della Juventus Pirlo è in ansia. Morata, assente contro l’Udinese, potrebbe dover restare fermo per un po’ di tempo. Secondo Tuttosport, lo spagnolo rischia di saltare le prossime tre gare ...

Inter in ansia per Lukaku, salta la gara con la Roma? Col risultato già in cassaforte in favore dei padroni di casa, Conte ha ovviamente provveduto all’immediata sostituzione dell’attaccante ...Il tecnico della Juventus Pirlo è in ansia. Morata, assente contro l’Udinese, potrebbe dover restare fermo per un po’ di tempo. Secondo Tuttosport, lo spagnolo rischia di saltare le prossime tre gare ...