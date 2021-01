Indiscrezioni dal vertici | drastica revisione dei limiti Rt | un incubo | lockdown fino a data da destinarsi?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Una prima importante conferma è arrivata da Roberto Speranza: il prossimo weekend tutta Italia sarà zona rossa, indunque. Oggi, lunedì 4 gennaio, proseguiranno i lavori, le riunioni tra governo, Cts ed enti locali per il nuovo dpcm che entrerà in vigore dopo la scadenza dopo quello che termina il 6 gennaio. Per certo resteranno le fasce gialla, arancione e rossa, insomma chiusure e divieti anche dopo il 6. L'idea è tenere in vigore i weekend zona rossa ancora per qualche settimana. Spuntano poi le zone bianche, ovvero una nuova colorazione dal 15 gennaio in poi per le regioni con parametri migliori rispetto alla zona bianca e che prevederebbe, di fatto, riaperture quasi totali. Eppure, c'è un inghippo. Nel nuovo pacchetto di norme, quasi certamente, saranno rivisti al ribasso gli indicatori che determineranno i colori, ovvero verranno resi più stringenti. In ...