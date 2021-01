Incidente nel Trapanese, muore la mamma, feriti i figli di 2 e 3 anni e la cognata (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - Una donna è morta in un Incidente stradale nel Trapanese. Si tratta di V.D.M., di 27 anni. Nell'auto viaggiavano quattro persone: la vittima, la cognata, ora in ospedale a Trapani, e due bambini, di due e tre anni, adesso ricoverati nell'ospedale dei bambini di Palermo. La donna, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo del veicolo presso la rotonda Birgi. L'auto è finita contro un camion. Sul luogo è intervenuta la polizia municipale di Marsala, che ha effettuato i rilievi, mentre i Vigili del fuoco hanno estratto i quattro dai rottami dell'auto. Leggi su agi (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - Una donna è morta in unstradale nel. Si tratta di V.D.M., di 27. Nell'auto viaggiavano quattro persone: la vittima, la, ora in ospedale a Trapani, e due bambini, di due e tre, adesso ricoverati nell'ospedale dei bambini di Palermo. La donna, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo del veicolo presso la rotonda Birgi. L'auto è finita contro un camion. Sul luogo è intervenuta la polizia municipale di Marsala, che ha effettuato i rilievi, mentre i Vigili del fuoco hanno estratto i quattro dai rottami dell'auto.

SIRACUSA, 04 GEN - E' di tre vittime il bilancio di un incidente stradale mortale avvenuto sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini, nel Siracusano. Erano tre braccianti agricoli a bordo della stessa aut ...

