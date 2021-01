Frosinone-Spal- 1-2: Esposito risponde a Kastanos (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi 4 Gennaio 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 18:00 si è disputata la partita Frosinone-Spal-di Serie B. Nel primo tempo la Spal ha delle buone occasioni nei primi minuti ma è la squadra di casa a trovare il gol del vantaggio. Ma la Spal ha risposto prontamente e il tutto si è chiuso in pareggio. Nel Secondo tempo Il Frosinone ha provato a vincere, ma invece la Spal è stata più lucida e alla fine ha potuto sorridere segnando un gol capolavoro. Frosinone-Spal: quali sono state le formazioni ufficiali? Frosinone (4-3-1-2): Iacobucci, Zampano, Brighenti, Szyminski, Beghetto, Kastanos, Gori, Boloca, Tribuzzi, Vitale, Parzyszek. Allenatore: Nesta. Spal (3-4-1-2): Thiam, Tomovic, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi 4 Gennaio 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 18:00 si è disputata la partita-di Serie B. Nel primo tempo laha delle buone occasioni nei primi minuti ma è la squadra di casa a trovare il gol del vantaggio. Ma laha risposto prontamente e il tutto si è chiuso in pareggio. Nel Secondo tempo Ilha provato a vincere, ma invece laè stata più lucida e alla fine ha potuto sorridere segnando un gol capolavoro.: quali sono state le formazioni ufficiali?(4-3-1-2): Iacobucci, Zampano, Brighenti, Szyminski, Beghetto,, Gori, Boloca, Tribuzzi, Vitale, Parzyszek. Allenatore: Nesta.(3-4-1-2): Thiam, Tomovic, ...

