Da 'Uomini e donne' al 'Gf Vip': Mario Serpa entrerà nella casa (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'ex opinionista del programma di Maria De Filippi varcherà la porta rossa Mario Serpa è famoso per il primo trono gay della storia di Uomini e donne. Per un periodo è stato opinionista del programma di Maria De Filippi. La sua vita privata è diventata pubblica proprio durante il Trono Gay di Uomini e donne, quando Mario ha instaurato una relazione col tronista Claudio Sona, andando a vivere con lui a Verona: era il 2017. Il rapporto però termina malamente. Mario infatti ha accusato Claudio di non essere mai stato single non solo per tutta la durata del programma ma anche durante la loro relazione, pare infatti che Claudio fosse legato a Juan Fran Sierra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Serpa (@MarioSerpa ...

