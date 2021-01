Cyberpunk 2077: disponibile la mod per la terza persona, come installarla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 in terza persona è possibile grazie ad una nuova mod, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata Il nuovo titolo di CD Projekt, Cyberpunk 2077, ha fatto discutere fin dalla rivelazione dei primissimi trailer e delle prime immagini. Dopo la usa pubblicazione, avvenuta nello scorso mese di Dicembre, le polemiche sono aumentate, anche a causa delle problematiche presentate dal titolo stesso. Un elemento che ha fatto discutere è stato rappresentato dalla scelta della software house polacca di realizzare un titolo in prima persona. La sua natura ibrida da GDR-Shooter, però, giustifica ampiamente questa scelta. Nonostante ciò in molti hanno manifestato la curiosità di voler provare Cyberpunk 2077 in ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 4 gennaio 2021)inè possibile grazie ad una nuova mod, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata Il nuovo titolo di CD Projekt,, ha fatto discutere fin dalla rivelazione dei primissimi trailer e delle prime immagini. Dopo la usa pubblicazione, avvenuta nello scorso mese di Dicembre, le polemiche sono aumentate, anche a causa delle problematiche presentate dal titolo stesso. Un elemento che ha fatto discutere è stato rappresentato dalla scelta della software house polacca di realizzare un titolo in prima. La sua natura ibrida da GDR-Shooter, però, giustifica ampiamente questa scelta. Nonostante ciò in molti hanno manifestato la curiosità di voler provarein ...

Advertising

infoitscienza : Cyberpunk 2077 in terza persona? Possibile grazie ad una mod (video) - PCGamingit : Ecco a voi la mod per rendere in terza persona Cyberpunk 2077 - - emichir : Che occasione sprecata - PlayStationBit : Speriamo che le cose vadano meglio per il futuro @PlayStationIT @CDProjektRed @CyberpunkGame - spaziogames : Come se la cava, stavolta? #Cyberpunk2077 #GangstarVegas -