Crolla il muro di un casolare abbandonato | ragazzo 15enne in gravissime condizioni

Un ragazzo di 15 anni è attualmente ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato travolto dal crollo di un muro di un casolare abbandonato. Ore di apprensione a Bologna, dove un ragazzo di soli 15 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore dopo essere stato travolto dal crollo di un muro. Stando a L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Crolla muro Crolla muro in casa diroccata, grave 15enne ANSA Nuova Europa Velletri – (FOTO) Maltempo, diversi gli interventi della Protezione Civile

La perdurante fase di maltempo, che da giorni imperversa su tutto il territorio, sta causando non pochi disagi e danni. Grande lavoro per i volontari della Protezione Civile, costretti a fare la spola ...

Cede un muro di 30 metri sulla strada tra Sessant e San Grato

In Valle Artiglione, frazione di Sessant, sulla strada che porta a San Grato ha ceduto un muro per una lunghezza di circa 30 metri. A causare il crollo, le ultime nevicate e le successive piogge che h ...

