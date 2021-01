Covid, l’Italia a colori variabili: ecco quando sarà bianca (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel nuovo Dpcm spunta l’ipotesi di un’Italia “bianca”, oltre a quella “rossa”, “arancione”, “gialla”: il calendario giorno per giorno fino al 15 gennaio. Cominciano e delinearsi i contorni del nuovo decreto con le misure restrittive anti-Covid, in vigore in tutta Italia fino al prossimo 15 gennaio. Una zona gialla rinforzata nei giorni feriali e una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel nuovo Dpcm spunta l’ipotesi di un’Italia “”, oltre a quella “rossa”, “arancione”, “gialla”: il calendario giorno per giorno fino al 15 gennaio. Cominciano e delinearsi i contorni del nuovo decreto con le misure restrittive anti-, in vigore in tutta Italia fino al prossimo 15 gennaio. Una zona gialla rinforzata nei giorni feriali e una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fattoquotidiano : Fondi strutturali europei, nel 2020 l’Italia ha recuperato riprogrammandoli per l’emergenza Covid: raggiunti gli ob… - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa'. Dai territori si parla di campagna vaccinale a rilent… - fanpage : ?? ULTIM'ORA La nuova stretta anti Covid del Governo. L'annuncio del Ministro Speranza. - xx_Fabrizio_xx : L'allarme di Londra: la variante sudafricana potrebbe resistere al vaccino. E già circola in Europa - Mario44623861 : RT @italiana__doc: L'allarme di Londra: la variante sudafricana potrebbe resistere al vaccino. Il virus mutato isolato in Sudafrica circo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Italia Covid, la nuova variante «inglese» è più pericolosa? Corriere della Sera