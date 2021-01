Coronavirus | studio | smog non favorisce diffusione in aria del virus

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Il particolato atmosferico nonlaindel Covid-19. È quanto risulta da unocongiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, pubblicato su Environmental Research. "La prima ondata della pandemia da Covid-19, nell'inverno 2020, ha colpito in maniera più rilevante il Nord Italia rispetto al resto del Paese e la Lombardia, in particolare, è stata la Regione con la maggiore- ricostruisce una nota congiunta - A maggio 2020 vi erano registrati 76.469 casi, pari al 36,9% del totale italiano di 207.428 casi. Un recente, condotto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), sedi di Lecce e Bologna, e dall'Agenzia ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: Uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima e @arpalombardia dimostra che non vi è relazione… - ADM_assdemxmi : RT @varesenews: Uno studio Cnr-Arpa smentisce il legame tra inquinamento e diffusione del - Italia_Notizie : “Maggiore contagio dove c’è smog? Probabilità trascurabile”: lo studio sull’interazione tra coronavirus e particola… - Agenzia_Dire : Uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima e @arpalombardia dimostra che non vi è rela… - clikservernet : “Maggiore contagio dove c’è smog? Probabilità trascurabile”: lo studio sull’interazione tra coronavirus e particola… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio

latinaoggi.eu

Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del Covid-19. Ã? quanto risulta da uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del cl ...Il mercato delle moto nel 2020 in Italia è stato piuttosto ondivago, a causa dell’epidemia da Covid-19 che ha influito in modo pesante su tutto il settore delle due ruote. Secondo i dati rilevati dall ...