Chelsea, Lampard in bilico: Abramovich pensa a Shevchenko (Di lunedì 4 gennaio 2021) Frank Lampard è in bilico sulla panchina del Chelsea: Roman Abramovich pensa ad un altro grande ex per sostituirlo La posizione di Frank Lampard sulla panchina del Chelsea sembra essere in bilico: il tecnico paga le ultime uscite disastrose e quella con il Manchester City ha fatto tanto rumore. Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport, Roman Abramovich starebbe pensando ad un altro ex Chelsea, ovvero Andriy Shevchenko. Il ct dell'Ucraina potrebbe pensarci anche per un affetto familiare: il figlio Kristian milita nelle giovanili dei Blues.

