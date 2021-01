Che giocatore Zielinski, se eliminasse quel potenzialmente dal nome (Di lunedì 4 gennaio 2021) Perdonatemi, ma non posso cominciare questo articolo tacendo una cosa che mi tormenta da ieri: Izzo. Sì, il difensore del Torino. No, non mi angustia (non più) il gol che ha segnato contro il Napoli prima di Natale, mi devasta quello che è successo dopo il suo gol di ieri al Parma: Izzo impazzisce, ma perché? Sfugge ai compagni, prova a sfilarsi la prima maglia ma si incastra, poi ce la fa. Non basta, come un toro ferito che scalcia, lui deve togliersi anche la seconda maglia, un casino, i compagni lo accerchiano, ce la fa anche stavolta. Finalmente corre libero, sotto il peso dei suoi trecentomila tatuaggi. Del resto chi non andrebbe fuori di testa per un gol al Parma. Leao del Milan fa un gol alla Mertens e noi, in attesa che il belga torni, gli facciamo i complimenti, ci pare il minimo. Complimenti anche a Pioli, un bravo tecnico. Veniamo al Napoli. A fine partita ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Perdonatemi, ma non posso cominciare questo articolo tacendo una cosa che mi tormenta da ieri: Izzo. Sì, il difensore del Torino. No, non mi angustia (non più) il gol che ha segnato contro il Napoli prima di Natale, mi devastalo che è successo dopo il suo gol di ieri al Parma: Izzo impazzisce, ma perché? Sfugge ai compagni, prova a sfilarsi la prima maglia ma si incastra, poi ce la fa. Non basta, come un toro ferito che scalcia, lui deve togliersi anche la seconda maglia, un casino, i compagni lo accerchiano, ce la fa anche stavolta. Finalmente corre libero, sotto il peso dei suoi trecentomila tatuaggi. Del resto chi non andrebbe fuori di testa per un gol al Parma. Leao del Milan fa un gol alla Mertens e noi, in attesa che il belga torni, gli facciamo i complimenti, ci pare il minimo. Complimenti anche a Pioli, un bravo tecnico. Veniamo al Napoli. A fine partita ...

Advertising

OptaPaolo : 150 - Presenza numero 150 per Hakan #Calhanoglu con la maglia del #Milan in tutte le competizioni. Nel 2020 il fant… - FBiasin : Sotto la gestione #Pioli, c'è un altro giocatore che sta impressionando per concretezza: #Calabria. #BeneventoMilan - ZZiliani : ULTIMORA. Nuovo record di Cristiano #Ronaldo che vince il premio di 'Miglior giocatore del secolo tra quelli nati a… - Andre_Dalma : @giacomo94_ Io l'ho sempre considerato un giocatore sopravvalutato, ma non posso negare che quando l'ho visto gioca… - mazznic : @3KiB3 No assolutamente! È solo che trovo difficile trovare una via di mezza tra tutti i commenti (per quello che v… -

Ultime Notizie dalla rete : Che giocatore Muore Aitor Gandiaga, calciatore 23enne dell'Athletic Bilbao Corriere dello Sport.it Da Cagliari: “Che disastro! Rossoblù umiliati dal Napoli e dall’arbitro che non dà recupero!” – L’ANALISI

La seconda frazione dei rossoblù dura una folata di Joao Pedro, troppo poco per impensierire il gruppo di Gattuso. I colleghi di Cagliarinews24, noto portale che segue le vicende del club sardo, comme ...

Bagni: “Prenderei Emerson Palmieri, si può ripetere l'affare Bakayoko"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni: “Zielinski? Quando si inserisce diventa un’arma in più. Il Cagliari ha facilitato il risultato ma il Napol ...

La seconda frazione dei rossoblù dura una folata di Joao Pedro, troppo poco per impensierire il gruppo di Gattuso. I colleghi di Cagliarinews24, noto portale che segue le vicende del club sardo, comme ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni: “Zielinski? Quando si inserisce diventa un’arma in più. Il Cagliari ha facilitato il risultato ma il Napol ...