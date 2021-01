Caso Genovese: altre due denunce per violenza sessuale contro l’imprenditore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ancora denunce per Alberto Genovese, l’imprenditore delle start up già in carcere dall’inizio di novembre per violenza sessuale e sequestro. Continuano le denunce per Alberto Genovese, il noto imprenditore, in carcere dallo scorso 6 novembre dopo la denuncia di una 18enne invitata ad un suo party in centro a Milano. La ragazza era stata drogate e violentata per ore, posta sotto stato di sequestro, con un body guard che controllava la camera in cui era stata rinchiusa. Da allora, altre quattro denunce per l’imprenditore, sempre da giovani ragazze invitate ai suoi party a base di droga alcol e sesso. altre due denunce si aggiungerebbero alle quattro ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ancoraper Albertodelle start up già in carcere dall’inizio di novembre pere sequestro. Continuano leper Alberto, il noto imprenditore, in carcere dallo scorso 6 novembre dopo la denuncia di una 18enne invitata ad un suo party in centro a Milano. La ragazza era stata drogate e violentata per ore, posta sotto stato di sequestro, con un body guard chellava la camera in cui era stata rinchiusa. Da allora,quattroper, sempre da giovani ragazze invitate ai suoi party a base di droga alcol e sesso.duesi aggiungerebbero alle quattro ...

JackieMilesiF : Caso Genovese, altre due ragazze denunciano l'imprenditore per violenza sessuale - statodelsud : Caso Genovese, altre due ragazze presentano denuncia in Procura - Pino__Merola : Caso Genovese, altre due ragazze presentano denuncia in Procura - _DAGOSPIA_ : SUPER SCAZZO SU RAIDUE TRA ANNA BERNARDINI DE PACE E ALDA D'EUSANIO SUL CASO GENOVESE - AntonellaColoru : RT @robsalnitro: Su rai2 stanno parlando del caso genovese. Una ragazza (giovane, bionda, non so chi sia) dice 'io se fossi capitata a una… -