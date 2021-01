Bolivia, un cane fa invasione di campo durante la partita: viene adottato dal calciatore (Di lunedì 4 gennaio 2021) La partita tra lo Strongest e il Nacional de Potosi del campionato Boliviano di calcio è stata interrotta da un'invasione straordinaria: un cagnolino è entrato in campo portando con sé uno scarpino, ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Latra lo Strongest e il Nacional de Potosi del campionatono di calcio è stata interrotta da un'straordinaria: un cagnolino è entrato inportando con sé uno scarpino, ...

La partita tra lo Strongest e il Nacional de Potosi del campionato boliviano di calcio è stata interrotta da un’invasione straordinaria: un cagnolino è entrato in campo ...

Il cane randagio è diventato famosissimo in Bolivia per aver interrotto la sfida tra The Strongest e Nacional. Ora Raúl Castro lo adotterà ...

