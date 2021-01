Antonella Elia Vs De Grenet: "Stronz*"/ "Sei ingrassata, ti strapperei quei ricci" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lite tra Antonella Elia e Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip. L'opinionista scatenata: "Stronz*, sei una strega!" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lite trae Samantha Deal Grande Fratello Vip. L'opinionista scatenata: ", sei una strega!"

Advertising

StefanoGuerrera : Amore mio esiste tutto quello che dice Antonella Elia perché ricorda che tu sei nella casa come concorrente e lei f… - ciavarellangela : RT @stefyorly: “MAMMA ANTONELLA ELIA” io come tommaso ?? #GFVIP - Mirianaleccese : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “quanto mi stai sulle palle” #GFVIP - AndreinaCAOBIA2 : RT @sonolaferaz: sono ancora ferma ad antonella elia che dice a samantha de grenet che al massimo della carriera ha fatto la regina del gor… - selfcenteredh0e : @marnatv ho una modifica, i 20cm in più di antonella elia AHAHAHAHHAAH #tzvip -