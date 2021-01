Allarme valanghe, il Soccorso alpino: ''Massima attenzione'' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lecco, 4 gennaio 2021 " Allarme valanghe sulle montagne lecchesi . A lanciarlo sono i soccorritori del Soccorso alpino , perché secondo gli esperti di Arpa Lombardia su tutto l'arco alpino regionale ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lecco, 4 gennaio 2021 "sulle montagne lecchesi . A lanciarlo sono i soccorritori del, perché secondo gli esperti di Arpa Lombardia su tutto l'arcoregionale ...

Allarme valanghe, il Soccorso alpino: ''Massima attenzione''

Lecco, 4 gennaio 2021 – Allarme valanghe sulle montagne lecchesi. A lanciarlo sono i soccorritori del Soccorso alpino, perché secondo gli esperti di Arpa Lombardia su tutto l’arco alpino regionale il ...

