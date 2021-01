Aggredisce la mamma per soldi, arrestato giovane pescarese, in casa una piantagione di marijuana (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pescara - Si era chiusa nella camera da letto chiedendo aiuto al 113 per sfuggire alla rabbia del figlio. È accaduto a Pescara dove la Polizia di Stato ha arrestato un 33enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti al loro arrivo hanno bloccato l'uomo mentre cercava di allontanarsi frettolosamente dallo stabile. La donna ha raccontato agli agenti che il figlio aveva preteso del denaro e, al suo rifiuto, l'aveva minacciata di morte tanto da indurla a rifugiarsi nella camera da letto con l'altro figlio invalido. L'aggressore, poi, per cercare di entrare nella stanza, ha preso a calci la porta ed aveva continuato a sferrare violenti colpi nonostante. Gli agenti hanno accertato che la convivenza era caratterizzata da ripetute liti. molto spesso degenerate in tentativi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pescara - Si era chiusa nella camera da letto chiedendo aiuto al 113 per sfuggire alla rabbia del figlio. È accaduto a Pescara dove la Polizia di Stato haun 33enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti al loro arrivo hanno bloccato l'uomo mentre cercava di allontanarsi frettolosamente dallo stabile. La donna ha raccontato agli agenti che il figlio aveva preteso del denaro e, al suo rifiuto, l'aveva minacciata di morte tanto da indurla a rifugiarsi nella camera da letto con l'altro figlio invalido. L'aggressore, poi, per cercare di entrare nella stanza, ha preso a calci la porta ed aveva continuato a sferrare violenti colpi nonostante. Gli agenti hanno accertato che la convivenza era caratterizzata da ripetute liti. molto spesso degenerate in tentativi ...

Cronaca Pescara - 04/01/2021 10:46 - Si era chiusa nella camera da letto chiedendo aiuto al 113 per sfuggire alla rabbia del figlio. È accaduto a Pescara dove la Polizia di Stato ...

