Zona gialla: cosa cambia dal 7 gennaio? (Di domenica 3 gennaio 2021) Ieri si sono registrati quasi 12.000 contagiati con un tasso di positività ancora in crescita in tre giorni: è arrivato al 17,6%. Ecco perché dal 7 gennaio potrebbe scattare una Zona gialla “rafforzata”. cosa cambia? Con questi dati una parte dell’Italia, allo scadere del decreto di Natale, il 6 gennaio, potrebbe finire nuovamente in Zona rossa o arancione: a rischiare per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l’ultimo report Iss hanno superato il valore 1 di Rt e che potrebbero essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni. Molto vicine a quella soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia. Attualmente è previsto che, dopo il decreto, le Regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Ieri si sono registrati quasi 12.000 contagiati con un tasso di positività ancora in crescita in tre giorni: è arrivato al 17,6%. Ecco perché dal 7potrebbe scattare una“rafforzata”.? Con questi dati una parte dell’Italia, allo scadere del decreto di Natale, il 6, potrebbe finire nuovamente inrossa o arancione: a rischiare per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l’ultimo report Iss hanno superato il valore 1 di Rt e che potrebbero essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni. Molto vicine a quella soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia. Attualmente è previsto che, dopo il decreto, le Regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown ...

Dal 7 gennaio torna il sistema di suddivisione delle Regioni italiane per "colori". Zone rosse, arancioni e gialle come prima del decreto ...

