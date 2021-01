Tragedia in Val Senales: una valanga uccide due persone. Investita una comitiva di scialpinisti (Di domenica 3 gennaio 2021) LEGGI ANCHE: Aggredisce la compagna poi si getta dal 5 piano per fuggire dalla Polizia Il bilancio della valanga che si è staccata sopra Maso Corto in Val Senales è… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) LEGGI ANCHE: Aggredisce la compagna poi si getta dal 5 piano per fuggire dalla Polizia Il bilancio dellache si è staccata sopra Maso Corto in Valè… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

infoitinterno : Tragedia in Val Senales: due morti sotto una valanga - infoitinterno : Valanga in Val Senales: la tragedia in Alto Adige ed il conteggio dei morti - infoitinterno : Tragedia in Val Senales: due scialpinisti morti travolti da una valanga - lavocedelne : Valanga in Val Senales: due morti - news_bz : ?? Tragedia oggi nel primo pomeriggio in Val #Senales -