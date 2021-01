Roma. Approfittano dei botti di Capodanno per far saltare la cassa continua del supermercato: ladri in fuga (Di domenica 3 gennaio 2021) Colpo al supermercato Eurospin di via di Boccea, al civico 862, nei pressi di via Selva Nera, in zona Casal Selce, a Roma, la notte di Capodanno. Alcuni malviventi, approfittando del rumore dei botti della mezzanotte, hanno fatto esplodere la cassa continua del supermercato, provocando un principio di incendio e numerosi danni all’interno. Il boato è stato scambiato dai residenti per uno dei tanti fuochi esplosi per festeggiare l’arrivo del 2021, mentre in realtà erano in azione i ladri che tentavano di portar via il contenuto della cassa. Le fiamme scaturite a seguito dell’esplosione hanno però fatto capire che qualcosa non andava e qualcuno ha dato l’allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del gruppo Monte Mario, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) Colpo alEurospin di via di Boccea, al civico 862, nei pressi di via Selva Nera, in zona Casal Selce, a, la notte di. Alcuni malviventi, approfittando del rumore deidella mezzanotte, hanno fatto esplodere ladel, provocando un principio di incendio e numerosi danni all’interno. Il boato è stato scambiato dai residenti per uno dei tanti fuochi esplosi per festeggiare l’arrivo del 2021, mentre in realtà erano in azione iche tentavano di portar via il contenuto della. Le fiamme scaturite a seguito dell’esplosione hanno però fatto capire che qualcosa non andava e qualcuno ha dato l’allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del gruppo Monte Mario, che ...

CorriereCitta : Roma. Approfittano dei botti di Capodanno per far saltare la cassa continua del supermercato: ladri in fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Approfittano Roma. Approfittano dei botti di Capodanno per far saltare la cassa continua del supermercato: ladri in fuga Il Corriere della Città Scuola, Vaia: "Vaccinare insegnanti e personale"

"Dobbiamo approfittare di questi giorni per poter mettere in atto azioni per aprire con maggior sicurezza le scuole. Oltre al potenziamento dei trasporti e alla sicurezza degli spazi comuni, oggi potr ...

Serie A, oggi di nuovo tutti in campo: alla Sardegna Arena arriva il Napoli

Oggi il Cagliari torna in campo per la prima gara di Serie A del 2021. Finite le vacanze, il Cagliari torna in campo per il primo impegno del 2021. Alla Sardegna Arena arriva il Napoli: cliente scomod ...

"Dobbiamo approfittare di questi giorni per poter mettere in atto azioni per aprire con maggior sicurezza le scuole. Oltre al potenziamento dei trasporti e alla sicurezza degli spazi comuni, oggi potr ...Oggi il Cagliari torna in campo per la prima gara di Serie A del 2021. Finite le vacanze, il Cagliari torna in campo per il primo impegno del 2021. Alla Sardegna Arena arriva il Napoli: cliente scomod ...