(Di domenica 3 gennaio 2021) È risultataal-19 unadell’ospedale Umberto I diche era stataseifa a Palermo. Secondo quanto confermato dall’Azienda sanitaria provinciale, era stata una delle prime ad essere sottoposta al vaccino e ieri è stata ricoverata. Come riportato dalla sezione Faq del sito dell’Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco: Quanto è efficace il vaccino? I risultati di questi studi hanno dimostrato che due dosi del vaccino-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) somministrate a distanza di 21l’una dall’altra possono impedire al 95% degli adulti dai 16 anni in poi di sviluppare la malattia-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età, genere ed etnie. Il 95% di riduzione si ...

Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Positiva al Covid-19 una dottoressa di Siracusa vaccinata 6 giorni fa - misainthesky : Dottoressa di Siracusa, vaccinata 6 giorni fa, risulta positiva al covid. Ma non è normale dato che ti iniettano l'… - LaMentegatta : Positiva medico di Siracusa 6 giorni dopo la vaccinazione #Covid... Come la mettiamo?? - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Positiva al Covid-19 una dottoressa di Siracusa vaccinata 6 giorni fa - No_Islam_ : Vaccinata 6 giorni prima, prende il #coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva Covid

Siracusa News

Nuova positività in casa Spezia. Il club ligure ha comunicato che Simone Bastoni ha contratto il Covid-19. Si tratta del terzo giocatore della squadra di Italiano che mercoledì arriva al Maradona. Que ...Dieci suore morte in una casa di riposo di Cervia, in provincia di Ravenna, colpite da Covid-19. Lo riporta "Il Resto del Carlino". La struttura, che ospitava per lo più anziane religiose, è diventata ...