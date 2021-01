NUOVO DPCM 7-8 GENNAIO, LE NUOVE MISURE/ Caos al vertice Governo: Iv contro Conte (Di domenica 3 gennaio 2021) Riunione Conte-capidelegazione Governo: NUOVE MISURE entro il 7-8 GENNAIO: DPCM o ordinanza per la zona rossa nei weekend. Ipotesi "modifica" criteri sui dati Rt Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021) Riunione-capidelegazioneentro il 7-8o ordinanza per la zona rossa nei weekend. Ipotesi "modifica" criteri sui dati Rt

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - Corriere : Nuovo Dpcm, vertice di Conte con i capidelegazione e il Cts per nuove misure restrittive dall’8 gennaio - CatIsa : Questo continuo attendere la fine delle limitazioni, puntualmente disilluso da un nuovo DPCM, è come stare per lung… - iii_sargon : RT @Giorgiolaporta: Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo #lockd… - mruspandini : Nuovo Dpcm, vertice di Conte con i capidelegazione e il Cts per nuove misure restrittive dall’8 gennaio-… -