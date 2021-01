(Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 dic. (Adnkronos) – Ha chiesto una pizza e poi hato un colpo di pistola aldel locale la notte di Capodanno. Per questo, un 21enne di Besana Brianza () è statodai carabinieri, che hanno ricostruito con le immagini sui social e il racconto di alcuni testimoni quanto accaduto la notte del 31 in unadella cittadina, intorno alle 20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Monza: ordina e spara al soffitto in pizzeria denunciato - #Monza: #ordina #spara #soffitto - TV7Benevento : Monza: ordina e spara al soffitto in pizzeria, denunciato... -

Ultime Notizie dalla rete : Monza ordina

Il Denaro

Il tecnico Eugenio Corini ha convocato 23 giocatori per la gara Lecce - Monza, 17ª giornata del girone di andata del Campionato Serie BKT, in programma lunedì 4 gennaio 2021 alle ...Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Ha chiesto una pizza e poi ha sparato un colpo di pistola al soffitto del locale la notte di Capodanno. Per questo, un ...